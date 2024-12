Macron Warriors, nuovo libro sulla squadra di hockey in carrozzina

Nell’anno del decennale della società di Sabbioneta e nell’anno dello scudetto, esce un nuovo volume che racconta i successi e gli obiettivi della società sportiva di hockey in carrozzina elettrica

Un nuovo libro ("Macron Warriors e la storia continua") racconta gli ultimi anni della società di hockey in carrozina Macron Warriors di Sabbioneta: la crescita come società, i traguardi raggiunti, le persone incontrate, i successi nazionali e internazionali, le aziende sponsor del progetto sportivo e sociale e tutte le persone che hanno contribuito a scrivere questa emozionante storia e, non ultimo, la stagione indimenticabile ed esaltante che ha portato alla conquista del titolo di Campioni d’Italia. Nell’anno del decennale della società mantovana e nell’anno dello scudetto, è stato scritto il proseguo del volume pubblicato nel 2017, nel quale si raccontava l’inizio della storia dei Macron Warriors, insieme alle prime stagioni sportive che li hanno visti crescere e diventare protagonisti del movimento del powerchair hockey.