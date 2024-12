Brent e Kyle Pease sono due fratelli di 41 e 37 anni. Kyle è affetto da una grave paralisi cerebrale, che gli impedisce di muovere braccia e gambe. Nonostante questo, Brent ha sempre voluto coinvolgerlo nella sua vita e quando il fratello gli ha chiesto di poter competere nei triathlon con lui ha pensato: “Perché no?”. Oggi hanno alle spalle due Campionati Mondiali di Ironman e gestiscono una Fondazione che si occupa di assistere gli atleti in sedia a rotelle. Il loro motto? "Together We Wheel”