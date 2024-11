Champions L, Milan ok. Inter-Lipsia 1-0, Young Boys-Atalanta 1-4: LIVE

La cronaca di Slovan Bratislava-Milan

Il Milan vince 3-2 fuori casa contro lo Slovan Bratislava. I rossoneri vanno in vantaggio al 21’: Pulisic, servito da Abraham, si ritrova a tu per tu con Takac e non sbaglia. Due minuti dopo, il pareggio dei padroni di casa: Barseghyan da centrocampo si invola verso la porta di Maignan e di destro batte il portiere francese. Il primo tempo finisce 1-1. Il Milan trova di nuovo il vantaggio al 68’: Fofana serve Leao, che supera Takac con un tocco sotto. Il tris dei rossoneri arriva al 70’: retropassaggio di Strelec, la palla arriva ad Abraham, che di destro a colpo sicuro segna il 3-1. All’88’ lo Slovan accorcia le distanze: Barseghyan appoggia per Marcelli, che controlla di destro e di sinistro infila la palla sotto la traversa. Al 90’ i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Tolic, che rimedia due gialli nel giro di due minuti. Il risultato non cambia più: il Milan vince 3-2 e conquista il terzo successo consecutivo in Champions League.

Il tabellino di Slovan Bratislava-Milan 2-3

21' pt Pulisic (M), 24' pt Barseghyan (S), 23' st Leao (M), 26' st Abraham (M), 43' st Marcelli (S)



SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takáč; Bajrić, Kashia, Voet (31' st Marcelli); Blackman, Kucka (31' st Tolic), Savvidis, Medveděv; Barseghyan, Strelec, Metsoko. (21' st Ihnatenko). All. Weiss



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (29' st Emerson Royal), Tomori, Pavlović, Hernández; Fofana (29' st Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (29' st Loftus Cheek), Okafor (1' st Leao) Abraham (39' st Camarda). All.: Fonseca



Ammoniti: Chukwueze, Calabria, Tomori, Tolic per gioco falloso e per proteste

Espulsi: Tolic per doppia ammonizione.