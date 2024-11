Roma, dopo Juric sarà Claudio Ranieri il nuovo allenatore

La scelta, in attesa dell'ufficialità e come conferma Sky Sport, è arrivata dopo l'esonero del tecnico ex Torino e dopo la recente sconfitta dei giallorossi in casa contro il Bologna. Per il tecnico romano si tratta della terza avventura sulla panchina del club capitolino

L'incontro londinese

Ranieri, pronto a tornare sulla panchina della Roma per la terza volta, era arrivato a Londra già nella giornata di ieri per incontrare Dan e Ryan Friedkin. Il nome del tecnico romano era stato preso in considerazione dopo l'esonero di Ivan Juric al termine di Roma-Bologna. Secondo esonero stagionale dopo quello di De Rossi. Quello che sembra ormai stabilito, dunque, è che Claudio Ranieri, romano e romanista, sia il profilo scelto per gestire uno dei passaggi più difficili nella storia della Roma. In questo senso ha prevalso la spinta interna, con Ryan Friedkin principale sponsor, per una soluzione che possa ricompattare l'ambiente senza esporre la squadra al rischio di ulteriori innesti traumatici.