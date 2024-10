Chicago, nuovo record mondiale femminile alla maratoneta Chepngetich

Chepngetich: "Orgogliosa di me stessa"



“Avevo in mente questo record, era il mio sogno e oggi tutto era perfetto: il tempo, la mia preparazione”, ha detto l’atleta. “Sono molto orgogliosa di me stessa”. Già campionessa del mondo di maratona nel 2019, Chepngetich ha vinto anche per due volte la maratona di Chicago nel 2021 e nel 2022. Questa volta ha battuto di due minuti il primato della maratoneta etiope Tigist Assefa. La nuova campionessa è originaria della Rift Valley, ha percorso i primi 5 chilometri in 15 minuti per poi transitare ai 10 chilometri in 30 minuti e 14 secondi. Quella di Chicago è una delle sei più importanti maratone al mondo assieme a New York, Boston, Londra, Berlino e Tokyo.