Atp Shanghai, Cobolli sfida Djokovic per un posto agli ottavi

Continua il torneo Masters 1000 di Shanghai. Oggi, non prima delle 12.30, scende in campo per il terzo turno Flavio Cobolli: per ottenere un pass per gli ottavi dovrà battere Novak Djokovic. L’altro italiano rimasto in corsa è Jannik Sinner, che mercoledì giocherà contro Ben Shelton per guadagnarsi un posto in semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport

Continua, nonostante i ritardi nel programma dovuti alla pioggia, il torneo Masters 1000 di Shanghai. Oggi, non prima delle 12.30, scende in campo per il terzo turno Flavio Cobolli: per ottenere un pass per gli ottavi dovrà battere Novak Djokovic. L’altro italiano rimasto in corsa tra i dieci che erano presenti nel tabellone è Jannik Sinner, che domani giocherà contro Ben Shelton per guadagnarsi un posto in semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.