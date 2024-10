Atp Shanghai, oggi in campo Musetti, Berrettini e Cobolli

Musetti sfida Goffin, Berrettini invece incontra Rune e Fabio Cobolli dovrà vedersela con Wawrinka. Tutto il torneo è diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Porsegue il torneo Atp 1000 di Shanghai. Oggi sono tre gli italiani in campo: Lorenzo Musetti sfida Goffin, Matteo Berrettini invece incontra Rune e Fabio Cobolli dovrà vedersela con Wawrinka. Ieri Sinner, superando un match complicato con Tomas Etcheverry (6-7, 6-4, 6-4), in quasi tre ore di gioco, è approdato agli ottavi. Tutto il torneo è diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.