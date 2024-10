MotoGP, Sprint Race del Giappone: vince Bagnaia

Pecco Bagnaia vince la Sprint di Motegi e accorcia la sua distanza nella classifica mondiale da Jorge Martin, 4° dopo una grandissima rimonta: ora i due sono separati da 15 punti. Sul podio anche Bastianini e Marc Marquez. Scivolata per Acosta mentre si trovava in prima posizione con un buon margine sugli inseguitori, problemi tecnici e ritiro per Binder mentre era 4°. Domani alle 7 la gara