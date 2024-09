F1, qualifiche Gp Singapore: pole a Norris su Verstappen, nono Leclerc

Le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell partiranno rispettivamente dal terzo e dal quarto posto in griglia. Nona e decima invece le Ferrari di Leclerc e Sainz. Per Norris è la sesta pole in carriera (la quinta quest'anno, la prima a Singapore)

La McLaren di Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio di Formula 1 a Singapore. Al secondo posto la Red Bull di Max Verstappen e a seguire le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Dopo la bandiera rossa causata dall'incidente di Carlos Sainz con la Ferrari (che partirà decimo), il pilota della McLaren ha compiuto un'impresa nell'unico tentativo a disposizione del Q3. Solo quinto tempo per l'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre l'altra Ferrari di Charles Leclerc sarà costretta a scattare dalla nona casella dopo la cancellazione del tempo per un'irregolarità. Per Norris è la sesta pole in carriera (la quinta quest'anno, la prima a Singapore).