F1, Gp Singapore: varano a sorpresa in pista. Prove sospese. VIDEO

Per ora il ruolo dell'attrice, che nella serie tv in costume interpretava Kate Sharma, resta segreto. Brad Pitt sarà invece il protagonista, un ex pilota di Formula Uno che fa da mentore all'esordiente che avrà il volto di Damson Idris. Completa il cast, tra gli altri, Javier Bardem nei panni del capo del team automobilistico APXGP

Il film F1 sulle corse di Formula Uno uscirà nelle sale il 25 giugno 2025. Il protagonista è Brad Pitt , che interpreta Sonny Hayes, un ex pilota che riprende in mano lo sport e diventa il mentore di un giovane esordiente del team APXGP

Nei panni del capo del team c'è Javier Bardem, candidato quattro volte al premio Oscar come Miglior attore e nel 2008 vincitore del titolo per Non è un paese per vecchi dei Fratelli Cohen. Nel corso della sua lunga carriera, l'attore spagnolo ha lavorato anche con altri grandi registi come Woody Allen, Darren Aronofsky e Ridley Scott. Tra i suoi ultimi lavori ci sono il live action La sirenetta e Dune - Parte due