Sinner presenta 2 new entry nello staff: Marco Panichi e Ulises Badio

“Benvenuti nella squadra Marco e Ulises”. Con un post sui social Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis, presenta la sua nuova squadra: si tratta del nuovo preparatore atletico Marco Panichi e del nuovo fisioterapista Ulises Badio. Sostituiranno Giacomo Naldi e Umberto Ferrara , coinvolti nel caso doping che ha rischiato di compromettere la carriera di Sinner. Panichi e Badio affiancheranno Simone Vagnozzi e Darren Cahill nel box a partire dai tornei in Cina: i prossimi due appuntamenti saranno l'Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai.

Chi sono

Panichi ha un grande esperienza in campo tennistico, avendo lavorato in passato con Fabio Fognini, Simone Bolelli, Francesca Schiavone, Roberta Vinci e per sette anni, con l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic. Anche Ulises Badio è stato legato al campione serbo, soprattutto nei periodi di lungo recupero dagli infortuni.