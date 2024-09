Serie A, l’Udinese vince 3-2 a Parma. Ora c’è Lazio-Verona. VIDEO

La quarta giornata di campionato si chiude con le ultime due partite. Alle 18.30 si è giocata Parma-Udinese: la squadra di Runjaic, sotto di due gol, è riuscita a ribaltare il risultato e ora si ritrova prima in classifica. Alle 20.45 è iniziata Lazio-Verona, in diretta su Sky

La quarta giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite. Alle 18.30 si è giocata Parma-Udinese, finita 2-3: la squadra di Runjaic è prima in classifica. Alle 20.45 è iniziata Lazio-Verona (in diretta su Sky). Il turno si è aperto sabato con la vittoria del Milan sul Venezia e i pareggi di Empoli-Juventus e Como-Bologna. Domenica sono finite in parità anche Monza-Inter, Genoa-Roma e Torino-Lecce, mentre l’Atalanta ha vinto 3-2 contro la Fiorentina e il Napoli 4-0 a Cagliari ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Parma-Udinese

L’Udinese ribalta la partita e vince 3-2 a Parma. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo 2 minuti: calcio d’angolo battuto da Mihaila, Delprato è pronto in area e batte Okoye. Al 28’ il Parma rischia l’autogol, con il pallone calciato da Coulibaly che si schianta sulla traversa. Al 43’ la squadra di Pecchia raddoppia con Bonny, servito da Man. Al 46’ l’Udinese va vicina al gol: Lucca calcia di destro e colpisce il palo. Il primo tempo si chiude 2-0 per il Parma. Nella ripresa arrivano le reti dell’Udinese. Al 49’ cross di Kamara dalla sinistra, Lucca di testa riapre la partita. Al 68’ pareggio degli ospiti: sponda di testa di Davies, Thauvin a porta vuota firma il 2-2. Al 73’ il Parma rimane in dieci: espulso Keita, dopo il secondo giallo. Al 78’ a segnare è ancora Thauvin: è 3-2 per l’Udinese. La squadra di Runjaic è prima in classifica con 10 punti, a +1 sul Napoli, il Parma resta a quota 4.

Il tabellino di Parma-Udinese 2-3 (GLI HIGHLIGHTS)

2' pt Delprato (P), 43' pt Bonny (P), 5' st Lucca (U), 23' st e 34' st Thauvin (U)



PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Balogh (42' st Hainaut), Circati, Coulibaly, Sohm (25' st Hernani), Bernabé, Man (25' st Almqvist), Cancellieri (10' st Keita), Mihaila (42'st Camara), Bonny. All.: Pecchia



UDINESE (3-5-2): Okoye, Kristensen, Bijol, Giannetti (1' st Kabasele), Ehizibue, Lovric (21' st Zarraga), Karlstrom, Payero (1' st Ekkelenkamp), Kamara, Thauvin, Lucca (21' st Davis). All.: Runjaic



Ammoniti: Giannetti e Davis per gioco falloso, Ehizibue per comportamento non regolamentare

Espulsi: Keita per somma di ammonizioni.