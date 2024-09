Luna Rossa, oggi semifinali di Louis Vuitton Cup in America's Cup

Lo scafo italiano a caccia del successo che gli consegnerebbe un posto in finale. Partenza ritardata a causa del poco vento. Nell'altra sfida Alinghi accorcia le distanze su Ineos Britannia, che ora conduce 4-1

Giornata forse decisiva per la designazione delle due finaliste che si contenderanno l'ultimo atto della Louis Vuitton Cup edizione 2024. Luna Rossa e Ineos Britannia sono a un passo dalla finale, ma il poco vento ha complicato i piani della gionata di gara a Barcellona. Alinghi ha vinto contro gli inglesi una regata surreale, con il campo accorciato di un lato e le due barche che hanno percorso gli ultimi lati con lo scafo in acqua e senza più riuscire a volare. Ora Ineos conduce 4-1. Dopo lunghe incertezza legate ancora una volta all'assenza di vento, Luna Rossa e American Magic sono ora riuscite a prendere il via.