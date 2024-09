Vuitton Cup, Luna Rossa batte Orient Express e vola in semifinale

Luna Rossa si qualifica matematicamente alle semifinali della Vuitton Cup a Barcellona. Ancora una vittoria per il team della barca italiana, che alle regate odierne dei Round Robin della competizione, che designerà lo sfidante di Team New Zealand nella finale di America's Cup, si è imposta sui francesi di Orient Express con un distacco di 1' e 02". La vittoria permette a Luna Rossa di mantenersi in testa alla classifica generale con un en plein di 5 punti e di qualificarsi per le semifinali in anticipo.