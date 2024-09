Us Open, sfida Sinner-Medvedev per un posto in semifinale

Il match è in programma nella notte italiana. Prima, si sfideranno Draper e De Minaur. Avanza Tiafoe, per ritiro di Dimitrov. Il tennista americano affronterà in semifinale il connazionale Taylor Fritz che ha eliminato il tedesco Zverev. Intanto Sara Errani e Andrea Vavassori sono diventati la prima coppia tutta italiana a qualificarsi per una finale Slam nel doppio misto

sarà la sfida clou dei quarti degli Us Open. Il match è in programma nella notte italiana, alle 2:30. Prima, alle 19:30 italiane, si sfideranno Draper e De Minaur. Avanza intanto Tiafoe, per ritiro di Dimitrov. Il tennista americano affronterà in semifinale il connazionale Taylor Fritz che ha eliminato il tedesco Zverev.

La sfida Sinner-Medvedev

Dalla sfida tra Sinner e Medvedev uscirà l'ultimo semifinalista del torneo. L'italiano, n.1 del tennis mondiale, è arrivato fino a qui superando agli ottavi Tommy Paul (n. 14 Atp) in 3 set, mentre il russo, n.5 Atp, si è imposto sul portoghese Nuno Borges (n. 34 Atp), sempre in 3 set. Chi vincerà questo quarto sarà favorito per la vittoria finale dell'ultimo Grande Slam della stagione. Finora i due si sono affrontati 12 volte in carriera: sette le vittorie del russo - di cui le prime sei di fila e l'ultima ai quarti di Wimbledon 2024 -. L'azzurro, invece, ha invertito la tendenza lo scorso anno, quando è esploso e ha iniziato la rincorsa alla vetta della classifica Atp. La vittoria più significativa per il tennista di Sesto Pusteria resta certamente quella in rimonta nella finale degli Open d'Australia di inizio anno.