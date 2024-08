Paralimpiadi 2024, Pancalli: "Stesse emozioni delle Olimpiadi di Parigi"

"Voglia di contaminazione"

Le Paralimpiadi sono un grande evento sportivo, ma anche un modo per accendere un faro sull'intero movimento che lo stesso Pancalli si augura possa essere sempre più "contaminante rispetto non solo all'evento, ma anche alla possibilità di essere paradigma di quella quotidianità che vorremmo potessero vivere le persone disabili nel mondo. Nel mondo paralimpico - aggiunge il n.1 del Cip - c'è la voglia di contaminazione, rispetto alla capacità della società civile di saper guardare alle abilità delle persone, e non alle disabilità. Noi, attraverso lo sport, insegniamo a guardare a ciò che è rimasto e non a ciò che si è perso mettendo in condizioni di pari opportunità nell'espressione delle proprie abilità. Se questo avvenisse tutti i giorni, in tutti i settori della vita, avremmo realizzato quelle pari opportunità che sono un messaggio non tanto nascosto del mondo paralimpico", sottolinea ancora Pancalli.