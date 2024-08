MotoGp, a Martin la pole del Gran Premio d'Austria. VIDEO

Jorge Martin ha ottenuto la pole position del GP d'Austria, classe MotoGP, con il tempo record di 1'27"748. In una prima fila tutta Ducati anche Francesco Bagnaia (+0.141) e Marc Marquez (+0.544). In seconda fila partiranno Aleix Espargarò (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Maverick Vinales (Aprilia). Terza fila tutta italiana con Bastianini, Morbidelli e Bezzecchi. Peggior qualifica per Fabio Quartararo, che scatterà 15/o con la sua Yamaha: finora al Red Bull Ring era partito sempre dalle prime 3 file in 10 GP corsi in tutte le classi.

"Un giro fantastico"

"Questa pole vale per dieci, un tempo fuori da questo pianeta - ha gioito Martin che in 1'27"748 (nuovo record del Red Bull Ring) ha preceduto di 141 millesimi Francesco Bagnaia. "Con Pecco così in forma non pensavo di arrivargli davanti. Come va il pollice? Ho un taglio abbastanza profondo, pensavo di stare meglio. Il problema è stato nel time-attack, nel guidato soffro meno. La partenza sarà la chiave della gara" ha concluso lo spagnolo. "Scendere sotto l'1'28" è una cosa eccezionale, è stato un giro fantastico". Bagnaia ha commentato così, a Sky Sport, il tempo ottenuto nella qualifica del GP d'Austria, che però non gli è bastato per ottenere la pole position, andata a Jorge Martin. "Sia la soft che la media hanno pro e contro. E' una scelta abbastanza difficile - ha aggiunto Bagnaia a proposito della scelta della gomma posteriore in vista della Sprint delle 15 - Un altro giro? Avevo finito la benzina" ha poi spiegato.