Nuovi sport alle Olimpiadi 2028: cosa sono flag football e lacrosse

Alle prossime Olimpiadi, il programma includerà nuovi sport come lo squash, il flag football e il paraclimbing. Dopo anni di assenza, torneranno anche il lacrosse, il cricket, il baseball e il softball. Ecco come si giocano il flag football e il lacrosse ascolta articolo

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi ha già messo in moto l'entusiasmo per la prossima edizione dei Giochi che andrà in scena a Los Angeles nel 2028. La prossima rassegna a cinque cerchi vedrà il debutto o il ritorno di sette discipline. Tra queste, il cricket farà il suo ritorno dopo 128 anni, ma con una versione più veloce e dinamica, la T20. Tuttavia, l'attenzione è focalizzata anche su sport meno noti, come il flag football e il lacrosse. Ma cosa sono esattamente questi sport, e come si giocano?



Il ritorno del lacrosse: come si gioca

Il lacrosse, uno sport con radici profonde nella storia delle comunità indigene nordamericane, farà la sua terza apparizione olimpica a Los Angeles 2028, dopo le edizioni di St. Louis 1904 e Londra 1908, dove il Canada dominò conquistando l'oro. L'obiettivo del gioco è quello di centrare la palla nella porta avversaria utilizzando una racchetta triangolare con una rete all'estremità. Il formato scelto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è “lacrosse sixes”, che si gioca su un campo di 70 metri per 36 con due squadre di sei giocatori, inclusi i portieri. Ogni partita è suddivisa in quattro tempi da otto minuti ciascuno, con le squadre che hanno 30 secondi per tentare un tiro in porta prima che la palla passi agli avversari. Se non viene tentato un tiro entro questo lasso di tempo o se i giocatori tornano nella propria metà campo dopo aver superato quella di attacco, la palla passa alla squadra avversaria. Vince chi ha segnato più reti, altrimenti si passa ai supplementari della durata di quattro minuti l’uno. leggi anche Olimpiadi, perché gli atleti mordono le medaglie sul podio

Lacrosse - ©Getty

Lacrosse: un antico gioco con una nuova veste

Nato come pratica culturale e spirituale tra le comunità indigene nordamericane, il lacrosse era molto più di un semplice gioco: veniva utilizzato per risolvere conflitti e preparare i guerrieri alla battaglia. Canada e Stati Uniti, i giganti di questo sport, sono i favoriti per la vittoria, ma la presenza del lacrosse ai Giochi offrirà anche l'opportunità di riscoprire e celebrare le sue origini culturali.

Flag football: come si gioca

Tra le novità del programma olimpico di Los Angeles 2028 c'è anche il flag football, una versione del football americano pensata per ridurre i contatti fisici e aumentare la velocità del gioco. In questa disciplina, due squadre, composte da cinque giocatori, cercano di avanzare sul campo partendo dalla linea delle cinque yard, con l'obiettivo di raggiungere l'end zone avversaria e segnare un touchdown. La partita si svolge in due tempi da venti minuti. Quando la squadra è in attacco, deve cercare di raggiungere la metà campo entro un massimo di quattro giocate offensive (down). Se ci riesce, guadagna altri quattro tentativi per avanzare ulteriormente e segnare un touchdown. Ogni giocata si chiude quando viene strappata una delle tre bandierine (da qui il nome flag) attaccate alla vita del portatore di palla, la partita riprende poi dal punto in cui si è interrotta. approfondimento La bandiera olimpica a Los Angeles, la sindaca: "Imparare da Parigi"

2164168388 - ©Getty

Flag football: le differenze con il football americano

Il flag football è uno sport in cui il rischio di infortuni è ridotto al minimo. L’arbitro fischia non appena il pallone tocca il suolo, evitando così che i giocatori si tuffino per recuperarlo. Questo sport, inoltre, elimina il contatto fisico e i placcaggi, sostituendoli con il semplice atto di strappare una bandierina (flag) attaccata alla cintura dell'avversario. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a un pubblico più giovane e internazionale.

Le altre novità in arrivo a Los Angeles 2028

Oltre al flag football e al lacrosse, il cricket tornerà alle Olimpiadi dopo oltre un secolo, con la versione T20, caratterizzata da partite più brevi e intense. Anche il baseball e il softball (presenti a Tokyo), sport iconici negli Stati Uniti, faranno il loro ritorno dopo essere stati assenti ai Giochi di Parigi. Debutterà anche lo squash. La settima aggiunta californiana è quella del paraclimbing che sarà introdotto sia nei Giochi Olimpici che Paralimpici. ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24 leggi anche Paralimpiadi 2024 a Parigi, calendario gare: il programma completo