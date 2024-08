Atp Montreal, Rublev elimina anche Arnaldi: risultato al Masters 1000

Il tennista russo ha battuto in semifinale l’altro azzurro in due set, col punteggio 6-4 6-2: in finale affronterà l’australiano Alexei Popyrin. Sinner era uscito ai quarti. “È tutto a posto, per gli Us Open sarò al 100%”, ha assicurato l’altoatesino numero 1 al mondo

In finale Rublev affronterà Alexei Popyrin: l'australiano, n.62 in Atp, ha eliminato l'americano Sebastian Korda (n.18) con il punteggio di 7-6(7/0) 6-3. Nel tabellone femminile, la finale è invece tra l'americana campionessa in carica Jessica Pegula e la connazionale Amanda Anisimova. In semifinale Pegula ha battuto la russa Diana Shnaider per 6-4 6-3, mentre Anisimova ha eliminato la statunitense Emma Navarro in 6-3 2-6 6-2.

Sinner eliminato ai quarti

Dopo il forfait alle Olimpiadi di Parigi, Sinner ha partecipato al torneo canadese ma è stato eliminato ai quarti. Il ritorno dei dolori all'anca destra e un avversario duro come Andrey Rublev hanno costretto il numero 1 al mondo alla resa in tre set: 6-3, 1-6, 6-2. “È tutto a posto, per gli Us Open sarò al 100%”, ha assicurato in conferenza stampa Sinner, sottolineando che quella con Rublev è stata "solo la quinta sconfitta" nel 2024. Poi ha aggiunto: "Credo che questo tipo di cose siano un po' più mentali che fisiche. Anche se so che il mio corpo non è così pronto come vorrei a causa delle scorse settimane, è uno stato anche mentale. Fare miracoli nei prossimi cinque giorni non è possibile, quindi essere pronto per Cincinnati al 100% non penso sia ipotizzabile, ma penso di essere in grado di farlo per lo Us Open, che è anche l'evento principale dello swing nordamericano e l'ultimo Slam dell'anno. Quindi ci sto puntando".