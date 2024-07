Olimpiadi, Paltrinieri vince il bronzo negli 800 stile libero

Oro all'irlandese Daniel Wiffen oro, che ha fatto il record olimpico, argento allo statunitense Bobby Finke ascolta articolo

Gregorio Paltrinieri è medaglia di bronzo negli 800 stile ai Giochi di Parigi 2024. L'azzurro era in testa prima dell'ultima vasca quando è stato superato dall'irlandese Daniel Wiffen oro in 7.38.19 record olimpico e dallo statunitense Bobby Finke, argento in 7.38.75. Il carpigiano chiude terzo in 7.39.38. Settimo posto per l'altro azzurro Luca Di Tullio in 7.46.16 (OLIMPIADI, SEGUI Il LIVEBLOG DI SKY TG24).

Paltrinieri: "Avevo pensato di non fare gli 800" "Oggi la strategia era nuova, era tanto tempo che aspettavo di fare qualcosa del genere. Non sono più così veloce, ma ho affinato altre carte. Da tempo aspettavo una gara del genere, sono contento. Questo vuol dire tutto", ha detto Paltrinieri subito dopo aver vinto il bronzo. "Mi convinco di stare bene quando arrivo qui - ha aggiunto - A volte sono convinto di non farcela più, sono più questi momenti. Prendere una medaglia alla prima gara ... Dopo il Sette Colli, dove avevo nuotato malissimo, avevamo anche pensato di non farli gli 800"



Primo italiano a finire sul podio in tre Olimpiadi consecutive 'SuperGreg', il 'Dio delle acque', si conferma suo podio olimpico a distanza di tre anni negli 800 stile libero, la distanza a lui meno congeniale considerando che la prossima settimana, acque limacciose della Senna permettendo, andrà a caccia della medaglia anche nella 10 chilometri di nuoto di fondo. Gregorio, conquistando il bronzo a Parigi 2024 al termine di una gara scoppiettante da lui animata con un'azione di forza, oltre a collocare in bacheca la quarta medaglia olimpica, diventa il primo italiano di sempre nel nuoto ad andare a podio in tre Olimpiadi consecutive. Paltrinieri, 29 anni, sette in più del neo campione a cinque cerchi, l'irlandese Daniel Wiffen, esploso sulla scena mondiale solo lo scorso anno, tra le corsie de 'La Defense Arena' di Parigi ha animato la finale con uno netto cambio di ritmo verso i 600 metri. Nel finale l'azzurro ha provato a forzare, ha cercato di respingere l'attacco di Wiffen e di Bobby Finke. Prossimi appuntamenti nella capitale francese i 1500 sl e la 10 km in acque libere.