Olimpiadi, le azzurre della ginnastica artistica vincono l'argento a squadre

Le italiane avevano chiuso la rotazione al primo posto

In un finale degno di un copione di Hollywood, con Spike Lee tra gli altri vip a tifare in tribuna alla Bercy Arena per Simone Biles, le azzurre hanno chiuso la propria rotazione al primo posto, dovendo aspettare l'ultimo esercizio della Biles - con gli Usa ampiamente avanti nelle precedenti rotazioni, e la campionessa americana alla quale bastava un 9.50 per confermare il primo posto - per la definizione del podio. La classifica finale è Usa oro, Italia argento, Brasile bronzo