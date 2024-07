Olimpiadi Parigi 2024, la proposta di matrimonio di Maldini

Argento e fiori d’arancio per queste Olimpiadi, per Federico Nilo Maldini, che con la medaglia al collo ha chiesto alla sua fidanzata Carlotta di sposarlo. Dopo aver conquistato il secondo posto nella pistola 10 metri, Maldini ha voluto stupire ancora i suoi tifosi facendo la proposta di matrimonio con tanto di inchino. Il carabiniere 23enne di Bologna ha sorpreso tutti piazzandosi secondo dietro al cinese Yu Xie. La proposta è nata spontanea durante un'intervista a Casa Italia: "Ho detto se vinco le Olimpiadi mi sposo, l'argento vale come vittoria quindi si, se mi volesse sposare si. Carlotta mi vuoi sposare?".

La commozione di entrambi

Dopo la richiesta davanti alle telecamere è comparsa la fidanzata Carlotta Bozzano, nipote del membro onorario del Cio Mario Pescante e a quel punto è andato in scena il classico copione con anello, Federico in ginocchio e la domanda più importante della vita con le lacrime agli occhi guardando intensamente la sua Carlotta "amore mi vuoi sposare?". Il sì non è tardato ad arrivare, con tanta emozione da parte di entrambi.