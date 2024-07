Olimpiadi di Parigi, Samele bronzo sciabola: è seconda medaglia Italia

L'azzurro ha battutto l'egiziano Ziad Elsissy nella finale per il terzo e quarto posto della scherma ascolta articolo

Luigi Samele, a 37 anni, è medaglia di bronzo nella sciabola alle Olimpadi di Parigi 2024. L'azzurro ha battuto nella finalina l'egiziano Ziad Elsissy. Per l'Italia è la seconda medaglia ai Giochi, dopo l'argento di Ganna nella crono individuale. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era al Grand Palais, al centro di Parigi, seduto vicino al presidente Coni, Giovanni Malagò, per seguire la finale di sciabola e sostenere l'azzurro. Sorridendo alla stoccata vincente di Samele all'egiziano Elsissy Domani, dopo tre giorni "olimpici" a Parigi - il primo, giovedì con la visita al Villaggio atleti - Mattarella farà ritorno in Italia, ma prima di prendere l'aereo per Roma, il presidente, sempre più amico dello sport italiano, potrebbe assistere anche ad altre gare.

L'abbraccio con Mattarella "C'era un tifoso speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall'andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Così Luigi Samele subito dopo aver vinto il bronzo olimpico nella sciabola maschile. Dopo l'argento di Tokyo 2020, Samele ha "vinto un'altra medaglia olimpica, non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all'ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso".

La gioia di Samele Dopo l'argento a Tokyo 2020, Samele ha vinto il bronzo in un incontro molto serrato con l'egiziano Ziad ElSissy, che fino all'ultimo ha dato battaglia. Alla fine, emozionatissimo, Samele si è lasciato andare a terra ad una gioia incontenibile, togliendosi la maschera e singhiozzando per la commozione. Per lui, anche un record con il quale scrive la storia: è il primo campione di sciabola italiano a conquistare due medaglie olimpiche in due edizioni consecutive. "Un'altra medaglia olimpica - ha detto dopo la vittoria, emozionatissimo - non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all'ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso".

Il recupero dopo il momento di sconforto Lo sciabolatore foggiano aveva anche sperato in qualcosa di più, ma in semifinale a inizio serata si era trovato di fronte il sudcoreano Sangkuk Oh, che lo aveva battuto già 7 volte in carriera e ha vinto senza troppe difficoltà, 15-5. Un incontro che all'inizio, con il vantaggio di che Samele aveva preso, un 3-0, aveva lasciato sperare in un'impresa fantastica. Invece, l'azzurro è finito sotto addirittura di 11-4, poi ha perso l'incontro. Sotto gli occhi di Mattarella, presente in tribuna al Grand Palais dopo la pioggia di ieri al Trocadéro per la Cerimonia di apertura, Samele - che ha ammesso dopo il bronzo di aver avuto "un momento di sconforto" dopo la sconfitta con il sudcoreano - ha avuto invece ragione della resistenza dell'egiziano Elsissy - terzo l'anno scorso ai Mondiali a Milano - con il punteggio di 15-12. E' la prima medaglia degli azzurri nella scherma a Parigi, la seconda della giornata dopo l'argento di Filippo Ganna nel ciclismo. "Festeggiare qui con tutta questa gente dopo che a Tokyo gli spalti erano deserti per il Covid è stato fantastico, invidio tennisti e calciatori che hanno sempre questo pubblico che ti carica da matti", ha aggiunto Samele prima di lasciare la meravigliosa cornice del Grand Palais, la straordinaria costruzione che ha poco più di 100 anni e dalla cui "scalinata d'onore" che porta al grande salone sono oggi scese con un po' di emozione tutte le coppie prima di affrontarsi in pedana.