Olimpiadi di Parigi, Italia bronzo nella 4X100 stile libero maschile

Bronzo per l'Italia nella staffetta 4X100 stile libero ai Giochi di Parigi. Gli azzurri chiudono al terzo posto alle spalle degli Stati Uniti, oro, e Australia, argento. Per l'Italia è la terza medaglia nel primo giorno di gare. Nel primo giorno delle gare olimpiche alla Defense Arena dominano gli Usa con il tempo di 3:09.28, quasi un secondo e mezzo in meno dell'Italia. Intanto rispetto a tre anni fa, cambia solo il terzo staffettista nella squadra azzurra: dentro Conte Bonin per Zazzeri, mentre gli altri tre restano gli stessi con Miressi in prima frazione, Ceccon in seconda e Frigo in quarta a giocarsi il tutto per tutto.