Stadio della Roma a Pietralata, presentato il progetto. FOTO

"Siamo felici, abbiamo presentato un progetto molto importante per la squadra: forza Roma!". Con queste parole, Ryan Friedkin, vicepresidente della AS Roma, ha introdotto il nuovo stadio del club durante l'incontro in Campidoglio con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la CEO del club, Lina Souloukou. Il nuovo impianto, che sarà costruito a Pietralata entro il 2027, promette di essere un punto di svolta per il calcio romano. Il video di presentazione, disponibile sui canali ufficiali del club, mostra un design avveniristico e una curva in stile Borussia Dortmund che promette di regalare un'esperienza unica ai tifosi. All'ingresso, lo stemma del club accoglierà i visitatori, celebrando l'orgoglio e la storia della Roma.

Curva Sud imponente e vicina al campo

Ryan Friedkin ha descritto il nuovo stadio non solo come una nuova casa per la squadra e i tifosi, ma anche come un punto di riferimento per tutti i cittadini di Roma. La nuova Curva Sud, progettata per essere imponente e vicina al campo, incarnerà la passione e l'energia dei sostenitori giallorossi. Questo progetto rappresenta un'innovazione nel panorama sportivo italiano e si integra perfettamente nel contesto storico e culturale della capitale. Il sindaco Gualtieri ha lodato l'impegno della società, sottolineando come lo stadio non solo si distinguerà per la sua qualità e bellezza, ma contribuirà anche alla riqualificazione dell'area circostante, creando un nuovo polmone verde per la città.