Ralf Schumacher fa coming out sui social: foto con il compagno su Ig

Un post sui social per comunicare al mondo la sua felicità e la serenità raggiunta grazie all’amore. L'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher, fratello minore del pluricampione del Mondo Michael, ha annunciato ieri di avere una relazione omosessuale. "La cosa più bella nella vita è quando hai il partner giusto al tuo fianco con cui puoi condividere tutto", ha scritto sotto una foto su Instagram che lo ritrae insieme ad un altro uomo, abbracciati mentre guardano un tramonto sull'oceano. Un post apprezzato anche dal figlio David, anch’esso pilota ma nelle categorie “minori”, che si è felicitato con il padre. "Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui ti senti davvero a tuo agio e sicuro... Sono al 100% con te papà e ti auguro tutto il meglio e congratulazioni", ha scritto infatti David, 22 anni, avuto da Ralf in una precedente relazione con la moglie Cora. Ralf Schumacher, 49 anni, ha vinto sei Gran Premi in 11 anni di carriera terminata nel 2007.