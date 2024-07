Wimbledon, oggi Musetti sfida Djokovic per un posto in finale

L'azzurro, nella sua prima semifinale Slam in carriera, affronta (non prima delle 16.30) il n. 2 al mondo. Prima di questo match, il Centrale dei Championships è teatro di un altro incontro di altissimo livello, quello tra il campione in carica Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, che apre il programma alle 14.30. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo lo storico approdo di Jasmine Paolini in finale a Wimbledon, è la giornata in cui l'attenzione è puntata su Lorenzo Musetti che disputa la prima semifinale Slam in carriera. Il carrarino affronta (non prima delle 16.30) il n. 2 al mondo Novak Djokovic, arrivato tra i migliori quattro senza giocare il quarto di finale per via del ritiro di De Minaur. Prima del match Musetti-Djokovic il Centrale dei Championships sarà teatro di un altro incontro di altissimo livello, quello tra il campione in carica Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, che apre il programma alle 14.30. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.