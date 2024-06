Diario degli Europei 2024, le pagelle: CR7 idolo dei selfie

Così come in Westfalia, anche in Sassonia siamo andati a caccia di nostri connazionali trapiantati a Lipsia e dintorni. Anche qui abbiamo conosciuto storie di grande orgoglio, storie iniziate da pochi anni, dopo la caduta del muro di Berlino, ma già condite da soddisfazioni e ottimi risultati. Come chi è venuto a Lipsia per un dottorato in Filosofia con il sogno di tornare in Italia a insegnare. Oppure chi, per seguire l'amore, ha lasciato Torino senza un progetto, ritrovandosi ora due figlie e a gestire un bistrot a base di prodotti italiani di importazione e di qualità. A volte osare paga, complimenti!

