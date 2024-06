Ducati, un trittico di monete d'argento per celebrare i trionfi 2023

La Repubblica Italiana rende omaggio alla casa bolognese, eccellenza del Made in Italy e regina indiscussa del motociclismo mondiale, con una speciale collezione di monete in argento. Emesse dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le tre monete vogliono celebrare i trionfi di Ducati nel 2023, anno che l'ha vista dominatrice dei campionati MotoGP, Superbike e Supersport

Tra le nuove gemme della Collezione Numismatica 2024 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, arrivano le monete in argento dedicate a Ducati. Un omaggio ai successi sportivi che nel 2023 che hanno consacrato la Casa motociclistica bolognese regina indiscussa di MotoGP , Superbike e Supersport. Un tributo al valore unico del "Made in Italy" di cui l'azienda di Borgo Panigale è fiera ambasciatrice nel mondo.

Un racconto in tre monete

Il trittico commemorativo, curato dall'artista Antonio Vecchio, si compone di tre monete da 5 euro. Sul dritto, tutte e tre sfoggiano lo storico stabilimento Ducati di Borgo Panigale e il logo del marchio, avvolti dalla scritta "Repubblica Italiana". Ma è sui rovesci che si svela la magia: un viaggio attraverso l'evoluzione di Ducati, rappresentato dalle sue moto più iconiche. La prima moneta riporta la Ducati 60 del 1949, la prima nata a Borgo Panigale. La seconda celebra la Ducati 916, capolavoro del 1994 ancora oggi emblema di bellezza su due ruote. Infine, la terza moneta immortala la Panigale V4, la superbike più tecnologica e sofisticata della gamma Ducati. Nella versione in trittico ciascuna delle tre moto è dipinta in Rosso, colore d’appartenenza di Ducati. Le monete vendute singolarmente invece avranno la colorazione sul dritto, ovvero sul marchio Durati. Le monete presentano sulla destra l'anno di emissione, ossia il 2024. Nella parte inferiore sono posizionati il valore nominale di “5 Euro” e l'identificativo della Zecca di Roma, rappresentato dalla lettera "R". Sul lato sinistro, nel giro delle monete, è collocata la firma dell'artista “A. Vecchio”, mentre in alto, in modo curvilineo, è incisa la scritta “Ducati".