Basket, Celtics conquistano il 18° titolo Nba

I Boston Celtics tornano in vetta nell'albo d'oro della lega. La gara-5 contro i Mavericks, battuti per 106-88 con 31 punti e 11 rimbalzi di Jayson Tatum e 21 di Jaylen Brown (nominato come MVP della serie)

I Celtics hanno dominato gara-5 della finale di Nba contro i Dallas Mavericks conquistando il titolo. La franchigia di Boston si porta a casa il 18/mo anello della propria storia, raggiungendo anche il primato del maggior numero di titoli in bacheca, uno in più dei Lakers. Nel match che ha regalato la vittoria, i Celtics si sono imposti in casa per 106-88 chiudendo la serie sul 4-1. Straordinaria la prestazione di Jayson Tatum che ha messo a segno 31 punti.

Jayson il migliore

Il miglior giocatore in campo in gara-5 è senza dubbio Jayson Tatum, che rimane in campo per 45 minuti (praticamente tutti prima di uscire per la passerella finale) chiudendo a due rimbalzi dalla tripla doppia con 31 punti e 11 assist per i compagni, pur senza trovare il tiro come in tutti questi playoff (11/24 dal campo con 1/7 da tre, ma 8/8 ai liberi e +18 di plus-minus).