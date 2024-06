Roland Garros, vince Alcaraz: in finale battuto Zverev al quinto set

Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros 2024: nella finale di Parigi ha battuto al quinto set Alexander Zverev. Il tennista spagnolo, che in semifinale ha eliminato Jannik Sinner, si è aggiudicato un match maratona, durato oltre quattro ore e terminato col punteggio 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Per Alcaraz è il terzo Slam in carriera: prima di compiere 22 anni, ha vinto su tre superfici diverse.

La partita

Alcaraz si è aggiudicato il primo set, in 43 minuti di gioco, col punteggio 6-3 e strappando tre volte il servizio all’avversario. Poi è arrivata la reazione di Zverev, che in 51 minuti ha vinto il secondo set col punteggio 6-2. Il tedesco ha conquistato anche il terzo set in 65 minuti, col punteggio 7-5: Alcaraz ha servito per il set sul 5-2 con palle nuove, ma da quel momento ha perso cinque giochi consecutivi. Lo spagnolo si è ripreso nel quarto set, che ha vinto in 40 minuti col punteggio 6-1. A decidere la finale, quindi, è stato il quinto set, che Alcaraz ha vinto 6-2.