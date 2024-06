F1, Gp del Canada: Alonso il più veloce nelle 2/e libere, 4/o Leclerc

E' stato ancora il maltempo il protagonista a Montreal nella giornata di ieri, dedicata alle prove libere del gran premio di F1 del Canada. Il più veloce nella seconda sessione è stato Fernando Alonso (Aston Martin) in 1:15.810 davanti a Russell e a Stroll. La Ferrari, apparsa a suo agio anche sul bagnato, ha chiuso quarta con Leclerc e tredicesima con Sainz. Problemi all'ERS per la Red Bull di Verstappen. Domenica 9 si svolgerà la gara, in esclusiva live dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.