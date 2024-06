Roland Garros, Bolelli e Vavassori conquistano la finale nel doppio

Gli azzurri hanno battuto in tre set il duo composto dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden, con il punteggio di 7-5 2-6 6-2

Non sembra conoscere sosta il momento d'oro del tennis italiano. Dopo la conquista delle semifinali da parte di Jannik Sinner, nuovo numero uno del mondo, e di Jasmine Paolini nei singolari, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale del doppio al Roland Garros. Gli azzurri hanno battuto in tre set il duo composto dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden, con il punteggio di 7-5 2-6 6-2.