Champions League, Borussia Dortmund-Real Madrid: dove vedere la finale

Stasera, alle 21, allo stadio di Wembley a Londra si gioca la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. La squadra di Terzic, che in semifinale ha eliminato il Psg, è alla ricerca della sua seconda coppa dalle grandi orecchie dopo quella conquistata nel 1997 contro la Juventus. Gli uomini di Ancelotti, che in semifinale hanno battuto il Bayern Monaco, vanno invece a caccia del quindicesimo trofeo in questa competizione (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE)..

Dove vedere la finale di Champions League La partita, tra le più importanti della stagione calcistica 2023/2024, sarà in diretta dalle 21 su Sky Sport: in particolare, su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Il match è anche in streaming su NOW. Prima del fischio d'inizio ci sarà lo studio con approfondimenti, curiosità e tutti gli aggiornamenti per avvicinarsi all'ultimo atto del torneo.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Real Madrid BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic



REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti