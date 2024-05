“Macron & Bologna FC: dal 2001 sempre insieme”, la mostra celebrativa

Un’iniziativa per omaggiare il ritorno in Champions League della squadra felsinea dopo una stagione che ha coinvolto un’intera città. Per l'occasione, la già suggestiva Sala dei Sogni sarà interamente allestita con un'esposizione di alcune delle maglie più memorabili e significative ascolta articolo

Per celebrare l’ultima esaltante stagione che ha riportato i Rossoblù in Champions League, Macron vuole omaggiare questo straordinario risultato aprendo le porte del proprio Campus attraverso una mostra dedicata. Per l'occasione, la già suggestiva Sala dei Sogni sarà interamente allestita con un'esposizione di alcune delle maglie più memorabili e significative realizzate dal 2001 per ripercorrere i 23 anni di storia tra Macron e Bologna FC, una delle più longeve nel mondo del calcio. Una storia di passione per lo sport, eccellenza e amore verso il territorio a cui entrambe appartengono, che si estende ben oltre il campo da gioco. La mostra rimane aperta al pubblico tutti i giorni dal 28 maggio al 14 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 e sarà possibile prenotare gratuitamente una visita guidata di mezz'ora della sede Macron di via Giulio Pastore 57 a questo link che terminerà proprio nella Sala dei Sogni.

La mostra La mostra è stata inaugurata da Gianluca Pavanello, CEO di Macron, e Claudio Fenucci, AD di Bologna FC 1909, con loro presenti anche ‘la vecchia gloria’ rossoblù Gianluca Pagliuca. Presente anche l’Assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, che ha portato i saluti della Città Metropolitana di Bologna. All’evento sono stati invitati un gruppo di tifosi nati dal 2001 (data dell’inizio della partnership tra Macron e BFC) al 2006 che, su invito, hanno avuto la possibilità di visitare la sede di Macron, assistere ad una breve presentazione dell’azienda e, naturalmente, vedere in anteprima la mostra e tutte maglie gara del Bologna degli ultimi 23 anni, ascoltando la spiegazione della loro genesi da parte del responsabile dell’ufficio stile di Macron, Amedeo Iossa. Un’iniziativa che celebra il lunghissimo rapporto tra Macron e Bologna FC 1909 e che festeggia il ritorno in Champions League della squadra felsinea dopo una stagione che ha coinvolto un’intera città da sempre strettamente legata alla squadra che la rappresenta. Un rapporto speciale anche per Macron che affonda le proprie radici proprio a Bologna, tanto da certificarlo con orgoglio nell’etichetta presente sulle maglie di tutti i top club che le indossano, primo fra tutti il Bologna, e che recita “Designed in Bologna”. Bologna una città sportivamente in festa e che ora può godere di una mostra affascinante ed emozionante, dove ad ogni maglia è legato un momento speciale della propria vita, un ricordo, un gesto atletico, alla passione e alla gioia di un cuore rossoblù.

Il CEO di Macron Pavanello “La nostra partnership è una storia di passione per lo sport e di impegno verso il territorio. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Insieme, abbiamo vissuto momenti indimenticabili e creato legami che vanno ben oltre il campo da gioco. Siamo felici di aprire le porte del Macron Campus a tutti coloro che vorranno visitare questa mostra che diventa un ulteriore tassello di questa grande festa rossoblù oltre che un’opportunità per scoprire dall’interno la nostra Azienda e i suoi moderni e coinvolgenti spazi. Guardiamo al futuro con ottimismo e orgoglio, pronti a lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi e creare ancora più ricordi indimenticabili.”