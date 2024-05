Serie A, Juve chiude bene: 2-0 al Monza. Alle 20.45 Milan-Salernitana

Prosegue la 38esima e ultima giornata di Serie A. Due le partite del sabato: nella prima la Juventus ha vinto 2-0 in casa contro il Monza, la seconda è Milan-Salernitana e inizia alle 20.45. Il turno ha preso il via giovedì con il successo della Fiorentina 3-2 a Cagliari. Venerdì il Genoa ha battuto 2-0 il Bologna. Si prosegue domenica con Atalanta-Torino (in diretta su Sky) e Napoli-Lecce alle 18; Empoli-Roma, Frosinone-Udinese (in diretta su Sky), Verona-Inter e Lazio-Sassuolo alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Juventus-Monza

La Juventus vince 2-0 contro il Monza, nella prima partita in casa di Montero sulla panchina bianconera. Al 17’ Fagioli lascia partire un destro dal limite dell’area e centra la traversa. Pochi minuti dopo, al 26’, Chiesa sblocca il risultato: riceve palla appena fuori area, vince un rimpallo mentre avanza e poi col sinistro batte Sorrentino nell'uno contro uno. Il raddoppio dei bianconeri al 28’: calcio d’angolo, deviazione vincente di Alex Sandro a pochi passi dalla porta. Nella ripresa, altro legno per la Juve: al 54’ il destro a giro dal limite di Chiesa si stampa sull’incrocio dei pali. Al 74’ standing ovation per Alex Sandro, che lascia il posto a Tiago Djalò e chiude qui, tra le lacrime, la sua storia bianconera: con questa partita ha raggiunto Pavel Nedved in testa alla classifica dei giocatori stranieri con il maggior numero di presenze nella storia della Juventus. Al 90’ giallo a Zerbin per un fallo su Alcaraz: era già ammonito e viene espulso. Finisce 2-0 per la Juve.

Il tabellino di Juventus-Monza 2-0

26' pt Chiesa, 28' pt Alex Sandro



JUVENTUS (3-4-3): Perin (1' st Pinsoglio), Danilo, Rugani, Alex Sandro (28' st Djalò), Weah, Alcaraz, Fagioli (34' st Nicolussi), Iling-Junior, Chiesa, Milik (28' st Vlahovic), Yildiz (42' st Miretti). All.: Montero



MONZA (3-4-2-1): Sorrentino, Izzo, Marì, D'Ambrosio, Birindelli (20' st Zerbin), Pessina, Gagliardini (1' st Bondo), Pereira (29' st Kyriakopoulos), Colpani (1' st Djuric), Carboni V. (36' st Ferraris), Mota. All.: Palladino



Ammoniti: Carboni V., Yildiz, Zerbin per gioco falloso

Espulsi: al 45' st Zerbin per doppia ammonizione.