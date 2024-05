Bologna, Thiago Motta non rinnova: è ufficiale

In una nota la società felsinea scrive che "preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Ora nel futuro dell'allenatore pare esserci la Juventus in pole position

L'annuncio era nell'aria e ora è ufficiale: "nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l'intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909". Dettaglio che dettaglio non è: il contratto è in scadenza al 30 giugno e quindi il tecnico che ha condotto il Bologna in Champions League è libero di accettare nuove sfide.

Quindi, argomenta il Bologna "preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Il saluto di Saputo

"In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente che ha dato alla squadra un'identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro". Lo dice il presidente del Bologna Joey Saputo, dopo la decisione di Thiago Motta di non rinnovare il contratto coi rossoblù.

La Juventus nel futuro del tecnico?

L'annuncio dell'addio pare preluderne a un altro, quello del passaggio del tecnico italo brasiliano alla Juventus, che lo avrebbe scelto per il dopo Allegri. Sulle sue tracce radio mercato dava però anche altre big europee come il Barcellona.