Serie A, 5 gol e l'addio di Ranieri: Cagliari-Fiorentina 2-3. VIDEO

Con la vittoria acciuffata su rigore nel recupero la Viola si assicura un posto nelle competizioni europee per il prossimo campionato. I padroni di casa erano già salvi dal turno precedente

Vittoria in extremis per la Fiorentina in casa del Cagliari, con il punteggio di 2-3. Una serata caratterizzata da ben cinque gol e soprattutto dall'addio di Claudio Ranieri.

La formazione viola prova a partire subito forte, ma a costruire la prima occasione da rete sono i padroni di casa al 17' con una spizzata di Lapadula su tiro di Viola, che termina sopra la traversa. Tre minuti più tardi Scuffet effettua un grande intervento su Belotti, difendendo lo 0-0. Intorno alla mezz'ora il Cagliari ha una tripla chance per passare in vantaggio, ma Terracciano è fenomenale nel dire di no a Luvumbo e due volte a Deiola. Al 39' la Fiorentina, una volta superato il momento di affanno, va

avanti grazie a Giacomo Bonaventura che, dopo aver ricevuto palla da Castrovilli, entra in area e infila la sfera alle spalle di Scuffet. In pieno recupero la squadra rossoblu agguanta il pareggio con Lapadula, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-1.