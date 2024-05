Calafiori, chi è la fidanzata che il calciatore ha baciato in diretta

Spettacolo

San Valentino, che si celebra ogni anno il 14 febbraio., è nata come festa cristiana in onore di un martire cristiano di nome Valentino di Terni. Attraverso successive tradizioni popolari, è diventata una significativa celebrazione culturale, religiosa e commerciale del romanticismo e dell'amore in molte nazioni del mondo. E il bacio, gesto d'amore per eccellenza, è stato immortalato nei secoli, dai quadri alle statue, dal cinema alla fotografia d'autore. Ecco una carrellata di alcuni tra i più celebri e iconici baci