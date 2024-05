Inter, da Zhang a Oaktree? Cosa può succedere oggi

Sono ore piuttosto febbrili queste per il futuro societario dell’Inter. Archiviata la festa scudetto e la stagione da protagonisti almeno in campionato, i nerazzurri sono in attesa di sapere cosa succederà tra il presidente Zhang ed il fondo americano Oaktree . Oggi, 21 maggio, è la data entro la quale il numero uno del club nerazzurro dovrà restituire al fondo Usa il prestito da oltre 380 milioni di euro sottoscritto nel maggio del 2021. Cosa può succedere quindi?

I tre scenari possibili

Come rileva anche Sky Sport, sono tre le possibilità. Quella forse più sperata ma anche quella più complicata da raggiungere è che Zhang saldi il debito per rimanere in carica. In alternativa, se questo non dovesse succedere, dovrebbe cedere la proprietà, anche in virtù del fatto che 3 anni fa la proprietà cinese dell’Inter aveva messo sul piatto come garanzia le quote della società nerazzurra. Zhang, in particolare, attraverso la controllante Grand Tower, che detiene il 67% del capitale sociale dell’Inter, aveva sottoscritto un prestito pari a 275 milioni, a cui vanno aggiunti gli interessi, proprio con il fondo a stelle e strisce. Dunque, se il numero uno interista non riuscisse a trovare i soldi necessari, sarebbe Oaktree a diventare proprietario del club. La terza possibilità, infine, sarebbe che Zhang, attraverso una complessa operazione di contrattazione, riesca a far allungare la scadenza del debito.

Studi legali al lavoro

Al momento, come detto, la questione è piuttosto intricata e gli studi legali che lavorano per Zhang stanno cercando incessantemente di trovare una soluzione che consenta all’attuale presidente dell’Inter di mantenere la proprietà del club prima che Oaktree possa, ricorda ancora Sky Sport, rilevare le quote delle holding lussemburghesi tramite cui Suning controlla l’Inter e dell’Inter stessa, oltre che le quote di LionRock, che detiene tramite International Sports Capital S.p.A.. Praticamente la quasi totalità del pacchetto azionario nerazzurro. Il tempo, ormai, sta stringendo.