F1, Verstappen vince il Gp di Imola davanti a Norris e Leclerc

Ancora una trionfo, ma non senza soffrire per Max Verstappen: il campione del mondo ha conquistato il GP di Imola, settima prova del Mondiale di Formula 1, dopo un lungo duello con Lando Norris. Per il fuoriclasse della Red Bull questo è il quinto successo stagionale e la cinquantanovesima vittoria in carriera. Al secondo posto si è piazzato Lando Norris su McLaren, mentre il terzo gradino del podio è andato alla Ferrari di Charles Leclerc. Quinta la rossa di Carlos Sainz, subito dietro la McLaren di Oscar Piastri.