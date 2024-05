Camila Giorgi indagata per reati fiscali. Legali: rientrerà in Italia

L'ormai ex tennista italo argentina è risultata irreperibile nella sua residenza di Calenzano, in provincia di Firenze, quando la Gdf ha cercato di notificarle un avviso di conclusione indagini della procura di Prato per l'accusa di omessa dichiarazione dei redditi nel 2016 e conseguente evasione fiscale ascolta articolo

La tennista (ormai ex?) italo argentina Camila Giorgi è indagata per reati fiscali. È quanto emerge in ambienti giudiziari pratesi, che hanno cercato di contattarla nei giorni scorsi, quando la Guardia di finanza stava cercando di notificarle un avviso di conclusione indagini della procura di Prato per l'accusa di omessa dichiarazione dei redditi nel 2016 e conseguente evasione fiscale.

Irreperibile al suo domicilio La Giorgi era irreperibile alla residenza di Calenzano (Firenze). Così dopo vari accertamenti, che hanno coinvolto pure le autorità sportive, è emerso che Giorgi si era cancellata dall'elenco dell'International Tennis Integrity Agency. Camila Giorgi è stata già processata e assolta per non aver presentato la dichiarazione dei redditi per il 2013 e il 2014 dal tribunale di Prato “perché il fatto non costituisce reato” rispetto all'accusa di aver evaso Irpef per 336.000 euro nel 2013 e per 410.000 euro nel 2014.

Imputata per lo stesso reato anche per l'anno 2015 È stata assolta, spiega la sentenza, per il principio del divieto di "doppia imposizione" poiché i suoi avvocati hanno spiegato che lei aveva già pagato imposte negli Stati Uniti per importi superiori a oltre 50.000 euro l'anno in ciascuna annualità. Inoltre per l'anno 2015 la tennista è imputata, per lo stesso reato di non aver presentato la dichiarazione, in un processo a Prato che ha avuto la prima udienza mentre la seconda è fissata per l'anno prossimo. Gli accertamenti sono proseguiti anche su altre annualità fiscali pregresse.