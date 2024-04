Serie A, l'Empoli batte il Napoli 1-0. Ora in campo Verona-Udinese

La 33esima giornata di campionato prosegue con altre due partite. Al Castellani decide un gol di Cerri. Domani altri quattro match, poi lunedì Roma-Bologna e il derby Milan-Inter che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri in caso di vittoria

Dopo la vittoria della Lazio e il pareggio fra Cagliari e Juventus, la 33esima giornata di Serie A prosegue con altre due partite. Empoli Napoli è finita con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Dalle 20.45 l'Udinese ospita il Verona ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani si parte alle 12.30 con Sassuolo-Lecce, poi alle 15 Torino-Frosinone, alle 18 Salernitana-Fiorentina e alle 20.45 Monza-Atalanta. Infine lunedì 22 aprile si giocano Roma-Bologna (alle 18.30) e il derby Milan-Inter alle 20.45, che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri in caso di vittoria.

La cronaca di Empoli-Napoli

Al Castellani la sblocca subito l’Empoli con un gol di testa di Cerri, servito da Gyasi. Mai veramente pericoloso il Napoli, mentre i padroni di casa si divorano il raddoppio con un palo esterno colpito da Cambiaghi. Nella ripresa ci provano Politano, Juan Jesus e Kvaratskhelia, ma i partenopei non riescono a creare vere e proprie occasioni e la difesa della squadra di Nicola è solida. Dopo 4 minuti di recupero il risultato non cambia: vince l'Empoli 1-0.

Il tabellino di Empoli-Napoli 1-0

Gol: 4' Cerri

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (37' st Bastoni), Maleh, Pezzella (37' st Cacace); Fazzini (24' st Zurkowski), Cambiaghi (24' st Cancellieri); Cerri (20' pt Niang). All.: Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan (1' st Mazzocchi); Anguissa (44' st Simeone), Lobotka, Zielinski; Positano (24' st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (27' st Raspadori). All.: Calzona

Ammoniti: Juan Jesus, Pezzella e Bereszynski per gioco falloso, Ngonge per comportamento non regolamentare.