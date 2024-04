L'ex procuratore degli arbitri D'Onofrio condannato per traffico droga

L’inchiesta è stata condotta dal Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. La pena finale, a causa della continuazione con una precedente condanna sempre per droga, è salita a 7 anni e 8 mesi. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga

L’inchiesta

L’inchiesta è stata condotta dal Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. Il gip Massimo Baraldo aveva emesso misure cautelari per 42 persone in totale. Successivamente, davanti al gup Castellucci sono finite 57 persone, di cui una quarantina ha scelto il rito abbreviato. Tra queste anche D’Onofrio, a cui sono state concesse le attenuanti, in quanto con le sue dichiarazioni ha fornito elementi utili all'inchiesta. La pena finale, a causa della continuazione con una precedente condanna sempre per droga, è salita a 7 anni e 8 mesi. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.