AS Roma, nuovi esami per Ndicka dopo malore: esclusi problemi cardiaci

Sport

Una vita alla Roma e ora torna come tecnico: dal 2001 al 2019 ha collezionato 616 presenze, segnando 63 gol. Vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Ha chiuso la carriera nel gennaio 2020, realizzando un altro suo sogno: giocare nel Boca Juniors, in Argentina. Cosa che ha fatto per sei mesi: sette gare e un gol