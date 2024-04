Mezza maratona di Pechino, indagine sulla vittoria del campione cinese

L'Ufficio sportivo di Pechino e l'organizzatore dell'evento, il Beijing Sports Competition Management and International Exchange Center, hanno deciso di avviare una serie di indagini sulla vicenda i cui risultati verranno comunicati il prima possibile. Il motivo scatenante un video, diventato virale in Cina, nel quale si vedono tre corridori africani rallentare forse per favorire la vittoria della star locale He Jie

Cercare di fare chiarezza su un filmato, diventato virale sui social network cinesi ma diffuso poi a livello globale, in cui si vedono tre corridori africani rallentare a ridosso del traguardo della mezza maratona di Pechino per favorire la vittoria della star locale He Jie. Questo il lavoro a cui si stanno sottoponendo gli organizzatori della corsa che hanno definito il video in questione “imbarazzante”.

La gara

Le immagini della gara di domenica hanno mostrato, infatti, gli atleti keniani Robert Keter e Willy Mnangat, l'etiope Dejene Hailu ed il corridore cinese He a poche decine di metri dalla linea dell’arrivo, quando proprio i tre corridori africani si raggruppano, sembrano rallentare volontariamente, con uno di loro che allunga un braccio quasi a segnalare agli altri due di rimanere indietro. Obiettivo? Probabilmente quello di consentire a He di effettuare il sorpasso e di tagliare il traguardo con un solo secondo di vantaggio rispetto agli avversari. Proprio in virtù di questi fatti, l'Ufficio sportivo di Pechino e l'organizzatore dell'evento, il Beijing Sports Competition Management and International Exchange Center, hanno deciso di avviare una serie di indagini sulla vicenda i cui risultati verranno comunicati il prima possibile. Intanto He, che aveva vinto la medaglia d'oro della maratona dei Giochi Asiatici del 2023, ha riferito di non aver "mai partecipato prima ad una mezza maratona, quindi questa volta ho voluto stabilire un record personale", aggiungendo di aver considerato l'evento come "una sessione di allenamento in vista delle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024", in programma dal 26 luglio all'11 agosto. "Spero di mostrare la velocità cinese a Parigi e di farla vedere al mondo", ha sottolineato ancora dopo la gara, senza alcun riferimento ai fatti oggetto dell’indagine.