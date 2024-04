Milano Marathon da record, 8.500 partecipanti e 104 Onlus

Si è corsa oggi la Milano Marathon, la maratona più veloce d’Italia. Ai blocchi di partenza 8.500 iscritti: una cifra record per la 22esima edizione, che ha segnato anche il record per i team della gara di staffetta benefica con 4mila squadre accreditate e 104 associazioni e Onlus nel sociale. A correre per la Fondazione Tog, che si occupa di bambini con gravi patologie neurologiche, Mattia Maestri, consociato oltre 4 anni come come il cosiddetto “paziente 1”, il primo caso accertato di Covid in Italia.

La maratona di Mattia Maestri

Mattia perché hai deciso di correre la Milano Marathon con tua moglie Valentina con la Fondazione Tog?

Ho deciso di correre con Tog perché è il centro che segue nelle sue lacune psico motorie nostra figlia. E’stato un piacere organizzare le staffette a supporto della fondazione. Mettersi in gioco per aiutare gli altri ti fa sentire parte di un progetto.

A cosa serviranno i fondi raccolti con le donazioni ?

E’ stata già costruita una piscina per la idro terapia dei piccoli. Questi fondi serviranno per organizzare tutte le attività in acqua, per le attrezzature e i fisioterapisti. Ma non finisce qui. Si può continuare a donare con l’sms solidale a questo numero 45594.

Sei stato conosciuto come il paziente 1 del covid, sei stato in terapia intensiva e ci sono voluti mesi per tornare a vivere . Come stai oggi? Che ricordi hai di quei mesi?

Oggi, grazie al cielo, sto bene. Posso fare ciò che voglio e sono tornato a fare le stesse cose che facevo prima. Questo è l’unica cosa che conta. Il ricordo di quei mesi c’è sempre e penso valga per tutti. Io dico sempre che la normalità è un privilegio e che dobbiamo godere di questo.