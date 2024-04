Totti torna a giocare, sarà capitano nella Kings World Cup di Piqué

Francesco Totti torna in campo. L’ex capitano della Roma guiderà l'Italia alla Kings World Cup, la competizione creata da Gerard Piqué. In programma in Messico dal 26 maggio all'8 giugno, l’Italia si giocherà il titolo mondiale con il team Stallions. Presidente del team sarà Tumblurr, uno dei più grandi nomi del mondo dello streaming in Italia, che conta un pubblico di oltre 1,4 milioni di follower su Twitch, e le cui dirette raggiungono più di 500.000 visualizzazioni.