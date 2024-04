Champions League, quarti: pari tra Real Madrid-City e Arsenal-Bayern

Terminano con due pareggi e tanto spettacolo i primi due quarti di finale del torneo. Al Bernabeu si è giocata Real Madrid-Manchester City: il risultato finale è 3-3. All'Emirates, invece, è finita 2-2 tra Arsenal e Bayern Monaco. Sarà decisivo il ritorno di mercoledì 17 aprile ascolta articolo

Spettacolo e gol non sono mancati in questi primi due quarti di finale di Champions League, finiti entrambi in parità. Al Bernabeu si è giocata Real Madrid-Manchester City: il risultato finale è 3-3. All'Emirates, invece, è finita 2-2 tra Arsenal e Bayern Monaco. Si deciderà tutto nelle gare di ritorno di mercoledì 17 aprile (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

La cronaca di Real Madrid-Manchester City (GLI HIGHLIGHTS) Al Bernabeu finisce 3-3 l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo due minuti: calcio di punizione da 25 metri di Bernardo Silva, che finta il cross e invece calcia rasoterra aggirando la barriera e sorprendendo Lunin. È 1-0 City. Il Real pareggia al 12’: tiro di sinistro di Camavinga, che viene deviato da Ruben Dias e beffa Ortega. I padroni di casa ribaltano la partita due minuti dopo: Rodrygo parte in campo aperto, vince il duello con Akanji e supera Ortega con un tocco da biliardo. Il primo tempo finisce 2-1 per la squadra di Ancelotti. Nella ripresa, il City trova il pareggio al 66’ sfruttando uno dei pochi varchi lasciati dal Real: la palla filtra per Foden, che si coordina al limite dell’area e di sinistro infila la palla sotto l’incrocio dei pali. Al 71’ il City si porta di nuovo in vantaggio grazie a Gvardiol, che calcia di destro e firma il 3-2 pere gli inglesi. Ma non è finita: al 79’ conclusione al volo di Valverde, che infila il pallone nell’angolino alle spalle di Ortega. Finisce 3-3: si deciderà tutto nella gara di ritorno. vedi anche Cristiano Ronaldo espulso, poi minaccia l'arbitro con un pugno. VIDEO

La cronaca di Arsenal-Bayern Monaco (GLI HIGHLIGHTS) Finisce 2-2 l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco. I primi a segnare sono i padroni di casa: al 12’ White serve Bukayo Saka, che entra in area e con un gran sinistro a giro trova il gol. Pochi minuti dopo, al 19’, arriva il pareggio: Goretzka trova il corridoio per Gnabry, che batte Raya firmando l’1-1. Al 32’ calcio di rigore per il Bayern per un fallo di White su Sané: sul dischetto va Kane, che non sbaglia. Il primo tempo finisce 2-1 per gli ospiti. Il pareggio dell’Arsenal al 76’: Gabriel Jesus serve Trossard, che firma il 2-2 finale. Anche questo quarto si deciderà nel ritorno del 17 aprile.

