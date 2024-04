Giornata mondiale dello Sport, i nuovi trend: dal padel all'aqua zumba

In occasione dell'appuntamento annuale che promuove l'attività fisica, ecco qualche consiglio su discipline ancora poco conosciute, ma in grado di regalare soddisfazioni

Se il padel sembra essere orrmai diventato una certezza, con una crescita costante dei campi e degli iscritti su tutto il territorio nazionale, diverso è il caso di altre attività, decisamente più di nicchia, ma che iniziano pian piano a prendere piede in questo 2024. Per chi cerca qualcosa di movimentato, che unisca il divertimento del ballo ai benefici del fitness acquatico, l’aqua zumba potrebbe rivelarsi l’attività sportiva ideale. Permette di allenare la resistenza e sollecitare i muscoli in modo più profondo, perché si lavora contro l’attrito dell’acqua. Al tempo stesso ci si diverte, perché si vanno a produrre vere e proprie coreografie seguendo il ritmo di brani musicali popolari.

Come ogni anno, il 6 aprile si celebra la giornata internazionale dello Sport. Un'occasione per promuovere uno sviluppo sano e sostenibile dell'attività fisica, in costante evoluzione anche nel nostro Paese. Sono, infatti, sempre più le discipline emergenti che catturano l'attenzione tanto degli atleti quanto dei semplici appassionati. Dare un’occhiata alle ultime novità può essere un'occasione per provare qualcosa di diverso e, magari, scoprire un’attività divertente e che consente allo stesso tempo di tenersi in forma.

Pvolve, il nuovo allenamento funzionale

Decisamente più impegnativo e da svolgersi in palestra, il Pvolve è il nuovo allenamento funzionale ideato da un istruttore di fitness celebre negli Usa, Stephen Pasterino. Mixando movimenti ed esercizi di pilates, fisioterapia e scienza del movimento, il Pvolve agisce sulla muscolatura più profonda perché richiede un movimento lento e controllato. Per praticarlo servono numerosi attrezzi, per esempio elastici o particolari pedane, e viene consigliato anche a chi deve riprendersi da un infortunio o da un intervento.

I vantaggi offerti dal Wall pilates

Se qualche anno fa il pilates era di fatto sconosciuto, oggi è diventato uno degli allenamenti più popolari. Quella che si sta diffondendo già da qualche mese e che si prevede continuerà a crescere nel 2024 è una variante del pilates che si pratica appoggiandosi al muro e che si chiama proprio Wall pilates. I benefici sono sostanzialmente gli stessi del pilates tradizionale, ma presenta alcuni vantaggi extra: oltre ad essere adatto anche ai principianti (il supporto del muro aiuta moltissimo, specialmente negli esercizi di equilibrio e resistenza), può essere praticato ovunque: basta avere una piccola parte di muro libera in soggiorno, in camera o in qualsiasi altra zona della casa.

Gli Snack Exercises per chi ha poco tempo a disposizione

Non proprio una disciplina, ma una tendenza che la dice lunga sul nostro modo di vivere la quotidianità. I cosiddetti Snack Exercises sono infatti delle sessioni molto brevi (5 minuti al massimo) di esercizi che vanno ripetuti dalle due alle cinque volte al giorno: in questo modo chiunque può mantenersi in forma, anche chi non ha il tempo di andare in palestra o di ritagliarsi un’ora per praticare sport a casa o all’aperto. I movimenti sono facili e non troppo impegnativi, cosicché non è necessaria la fase di riscaldamento. I risultati però si vedono solo se si praticano gli esercizi tutti i giorni, senza eccezioni.